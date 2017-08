Unwetterbilanz: Der Schwerpunkt lag im Raum Bayreuth – 25 Einsätze

Die Unwetter über Oberfranken haben gestern Abend von halb sieben bis 20 Uhr schwerpunktmäßig in Bayreuth gewütet. 25 Einsätze zählt die Polizei. Vor allem die Feuerwehr war gefragt, weil Bäume auf Fahrzeuge und auch gegen eine Hausfassade gestürzt waren. Zahlreiche Keller in der Stadt sind geflutet worden und bei Laineck hat ein Blitz in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und hat gelöscht, es wurde auch niemand verletzt. Der Sachschaden allein an dem Haus wird mit 20.000 Euro angegeben.

Im Kulmbacher und Stadtsteinacher Raum gab es keinen einzigen Zwischenfall wegen der Unwetter, sagt die Polizei auf Radio Plassenburg-Anfrage. Erst ab Heinersreuth Richtung Bayreuth hätten Blitze und Gewitter ihre verheerende Wirkung entfaltet.

Ein weiterer Schwerpunkt war der Raum Wunsiedel. In der Ortschaft Schwitz hat der Starkregen von einem Feld ins Dorf und hat sich den Weg durch den Ortskern gesucht. Zurück geblieben ist Schlamm, den die Anwohner und die Feuerwehr gemeinsam weggeräumt haben. Größere Schäden soll es aber nicht gegeben haben.