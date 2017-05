UPDATE Rosenau: Pyrotechnik soll den Brand ausgelöst haben

Die Arbeit mit Pyrotechnik im Tanzsaal der Rosenau in Bayreuth könnte das verheerende Feuer ausgelöst zu haben. Die Polizei legt sich auf eine Brandursache nicht fest, hat die Arbeiten aber inzwischen bestätigt. Die Löscharbeiten laufen weiter, noch immer ist die Rauchentwicklung am Brandort aber sehr stark. Messungen der Feuerwehr haben ergeben, dass von dem Dämpfen und Rauchwolken keine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. Eine vorbereitete Evakuierung des dichtbesiedelten Gebietes ist damit wahrscheinlich vom Tisch. Das Feuer war bereits am Nachmittag ausgebrochen, da sich die Löscharbeiten mehr als schwierig gestalten haben, hatte die Stadt Bayreuth zwischenzeitlich den Katastrophenfall ausgerufen. Zwei Personen haben mit Rauchgasvergiftungen behandelt werden müssen; das Gebäude dürfte nicht mehr zu retten sein.