Update: Sturm Egon ist in Oberfranken angekommen

Sturmtief „Egon“ schränkt heute den Straßenverkehr auch in Oberfranken gewaltig ein. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen und Schnee – auf vielen Straßen in der Region liegen schon abgestürzte Äste und teils auch Bäume. Laut Einsatzzentrale der Polizei Oberfranken sind Straßen zum Teil blockiert, weil Bäume quer liegen.

Die Rettungsleitstelle hat im Raum Bayreuth/Kulmbach bisher 30 Einsätze gezählt. Bauhöfe, Straßenmeistereien und Feuerwehren sind im Einsatz. Die Rettungsleitstelle ist in Vollbesetzung, denn seit 5 Uhr 30 gibt’s auch in Oberfranken immer mehr Sturmböen.

Die Polizei bittet die Autofahrer, äußerst vorsichtig zu fahren und mit Hindernissen auf den Straßen zu rechnen. In höheren Lagen kommen Schneeverwehungen dazu.

Auch Fußgänger sollten nicht zu nah an Häuserwänden laufen und auf keinen Fall heute in den Wald gehen. Zu groß ist die Gefahr, dass Bäume umstürzen könnten.

Weil viele Eltern schon angerufen haben: die Schule fällt heute nicht aus im Kulmbacher Land das hat der Leiter des Kulmbacher Schulamtes, Jürgen Vonbrunn im Radio Plassenburg Gespräch betont. Schule findet auch statt in Bayreuth, Kronach, Lichtenfels oder Coburg. Nach den Worten des Schulamtsleiters liegt es aber letztendlich in der Verantwortung und Entscheidungsgewalt der Eltern, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken.