Update Sturm: Oberfranken kommt mal wieder glimplich weg

Sturmtief Thomas hat vergangene Nacht vor allem in den höheren Lagen von Frankenwald und Fichtelgebirge Bäume umgeknickt. Die Polizei war aber trotzdem quer durch die Region im Einsatz. In zwei Fällen sind Bäume auf geparkte Pkw gestürzt und haben beträchtlichen Sachschaden angerichtet, verletzt wurde aber niemand.

Bei Münchberg hat eine Sturmböe die Rotorblätter eines Windrads am Windpark Laubersreuth umgeknickt. Laut Polizei ist dadurch kein weiterer Schaden entstanden.