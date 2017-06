Update: Unwetterwarnung für Teile Oberfrankens

Es gibt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Oberfranken. Heute Vormittag kommt es gebietsweise noch zu intensivem und nach Osten hin lokal gewittrigem Starkregen. Richtung Oberpfalz und Oberfranken rechnet man bis Mittag stellenweise mit Niederschlag von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter.

Zum Vergleich: am Unwettersamstag in Kulmbach am 3. Juni sind binnen zwei Stunden 90 Liter Wasser nieder gegangen. Zahlreiche Keller sind voll Wasser gelaufen und Straßen wurden überflutet.

Nachmittags und abends geht’s heute weiter mit einzelnen Gewittern – teils mit stürmischen Böen mit bis zu 70 km/h Geschwindigkeit – dann nur noch rund 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern geht nicht davon aus, dass es größere Überflutungen in der Region geben wird. Er warnt aber vor möglicherweise auftretenden Sturzfluten und auch Erdrutschen.