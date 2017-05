Update: Verpuffung in Veitlahm, mehrere Verletzte

Nach der Verpuffung in Veitlahm mit mehreren Verletzten heute Vormittag hat die Polizei nun Einzelheiten veröffentlicht. Bei den Schwerverletzten handelt es sich um einen neunjährigen Jungen und seinen 61-jährigen Vater. Beide wurden wegen ihrer Brandverletzungen in verschiedene Spezialkliniken geflogen. Leicht verletzt haben sich bei dem Unfall drei Personen im Altern von 23, 59 und 64 Jahren, sowie ein 53-jähriger, der den Vorfall ausgelöst haben soll. Er hatte bei einer Feier eine brennbare Flüssigkeit in eine Schale gefüllt, als diese in die Flasche zurück brannte kam es zu der Verpuffung. Gegen ihn wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Vor Ort waren neben der Polizei rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten.