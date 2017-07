Update: Wasserrohrbruch in Kulmbach geht glimpflich aus

Es war ein stundenlanger Einsatz und es war knapp, aber letztendlich ist ein Wasserrohrbruch in der Kulmbacher Innenstadt vergangene Nacht wohl recht glimpflich ausgegangen. Nach einem Kanalbruch an der Baustelle des Zentralparkplatzes heute Morgen gegen 2 Uhr war die Tiefgarage unter der Dr.-Stammberger-Halle voll Wasser gelaufen.

Die Feuerwehr, das THW und Mitarbeiter der Stadtwerke, des Bauhofs und der Stadt Kulmbach haben sich bemüht, das Wasser abzupumpen und den Pegel niedrig zu halten um Autos in der Tiefgarage zu retten. Letztendlich hat man gegen 5 Uhr heute Morgen das gebrochene Rohr halbwegs abdichten können.

Die Polizei spricht von einem Schaden von 5.000 Euro. Zahlreiche Besitzer von Autos in der Tiefgarage hat man telefonisch verständigen können, so dass sie ihre Autos herausgefahren haben.

Der Bruch des Kanalrohrs soll jetzt genauer untersucht und das Rohr wieder vollends abgedichtet werden.