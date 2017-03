Urlaub zum Beruf machen: Tourismusschule lädt zum Tag der Offenen Tür

Aus Kronach in die große weite Welt – das ist der Plan der Schüler an der Tourismusschule Franken. Seit circa drei Jahren gibt es die Schule, an der sich junge Menschen in drei Jahren zum Staatlich geprüften Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement ausbilden lassen. Zudem verlassen die Absolventen die Schule mit einer allgemeinen Fachhochschulreife in der Tasche. Heute können sich Interessierte vor Ort ein genaues Bild der Schule machen – bei einem Tag der offenen Tür im Beruflichen Schulzentrum in Kronach.