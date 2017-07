Urlauber sorgen für Staus auf Bayerns Autobahnen

München (dpa/lby) – Der Ferienverkehr sorgt für Staus auf Bayerns Autobahnen. «Da ist eine große Reisewelle nach Bayern geschwappt», sagte ein Sprecher des ADAC am Samstagvormittag. Auf der A3 Nürnberg-Passau gebe es viele kürzere Staus und auch einige längere. «Das summiert sich zu einer langen Geduldsprobe für die Autofahrer», so der Sprecher. Verkehrsbehinderungen in der Gegenrichtung zeigten, dass auch der Rückreiseverkehr schon eingesetzt habe. Ebenfalls sei der Münchner Autobahnring stark betroffen und die A8 München-Salzburg, sowie die A7 von Ulm in Richtung Füssen. Noch schlimmer dürfte es die Autofahrer aber an den beiden kommenden Wochenenden treffen. Dann haben auch die Schüler in Bayern und Baden-Württemberg Sommerferien. «Das werden sicher die Höhepunkte im Sommerreiseverkehr im Süden sein», sagte der ADAC-Sprecher.