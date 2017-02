Ursache für Flugabsturz am Kulmbacher Flugplatz gefunden: Pilot stand unter Medikamenteneinfluss

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass am Kulmbacher Flugplatz bei einem Absturz ein Pilot ums Leben gekommen ist. Die Ursache dafür war lange unklar, bis jetzt. Der 60-jährige Pilot stand beim Absturz unter Medikamenteneinfluss. Er hatte verschiedene Anti-Depressiva eingenommen. Das meldet die Bayerische Rundschau, der der abschließende Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung vorliegt. Die Medikamente hätten einen wesentlichen Anteil an der Absturzursache gehabt, heißt es darin.

