Ursachenforschung: Eine brennende Batterie könnte die Buskatastrophe bei Münchberg ausgelöst haben

Möglicherweise war es eine brennende Batterie, die die Buskatastrophe Montag vor einer Woche auf der A 9 bei Münchberg ausgelöst hat. Das betroffene Busunternehmen hat einen baugleichen Bus mit einem Unfallsachverständigen und einem Augenzeugen untersucht. Die brennende Batterie könnte den Kraftstofftank im vorderen Bereich des Busses in Brand gesetzt haben, heißt es von dem sächsische Unternehmen.

Der Bus war Montag vor einer Woche an einem Stauende auf der A 9 bei Münchberg auf einen Lastwagen aufgefahren und sofort in Flammen aufgegangen.

Der zweite Busfahrer hatte viele Passagiere gerettet, indem er, obwohl er selbst verletzt war, die Türen öffnete; und auch der Fahrer, der bei dem Brand ums Leben gekommen ist, hat vor seinem Tod noch Buspassagiere gerettet, teilt das Unternehmen mit.