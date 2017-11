Urteil: 25-Jähriger vor dem Lichtenfelser wegen Raub verurteilt

Wegen Raub angeklagt – wegen Körperverletzung und Nötigung verurteilt. Ein 25-jähriger Lichtenfelser kam vor dem Amtsgericht Lichtenfels vergleichsweise glimpflich davon. Der Mann soll seine Exfreundin nach einer Feier auf offener Straße an den Haaren gezogen, sie geschlagen und auch gewürgt haben. Weil er ihr auch noch die Handtasche entriss, entstand der Vorwurf des Raubes. Die Ex-Frau des 25-jährigen sagte ebenfalls vor Gericht aus. Sie sah in der Tat lediglich einen alkoholbedingten Ausnahmezustand des Mannes. Das Urteil fiel daher letztlich auf Körperverletzung und Nötigung. Der Lichtenfelser muss eine Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro zahlen.