Urteil erneut vertagt: Messerstecher-Prozess geht erst am 14. Juli weiter

Das Urteil im Messerstecher-Prozess von Untersteinach, das heute eigentlich am Bayreuther Landgericht fallen sollte, ist schon wieder verschoben worden.

Die Aussagen des Nachbarn, der die Angeklagte auf der Straße gefunden hatte, und die Aussagen seiner Freundin waren wohl widersprüchlich, vor allem was den Zustand der Angeklagten anging. Der Nachbar sagte aus, die Untersteinacherin sei an dem Tatabend völlig betrunken gewesen. Seine Freundin wiederum beschrieb die Täterin als noch ansprechbar und recht normal.

Fakt ist, dass der Sachverständige zum Tatzeitpunkt von einer Alkoholisierung von 2,5 Promille ausgeht. Die Angeklagte selbst sagt aus, sie könne sich an nichts mehr erinnern. Sie soll schon früher Alkoholprobleme gehabt haben und war deswegen drei Monate stationär in Therapie. Das könnte für das Urteil eine Rolle spielen. Es soll am 14. Juli fallen.