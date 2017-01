Urteil für Serieneinbrecher: 24-jähriger Lichtenfelser kommt fast drei Jahre hinter Gitter

Neun Einbrüche im ganzen Landkreis Lichtenfels gehen auf sein Konto, er selbst geht jetzt ins Gefängnis, für zwei Jahre und neun Monate. Das ist das Urteil des Kronacher Schöffengerichts für einen 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Lichtenfels. Außerdem muss er einen Drogenentzug in einer Klinik machen.

Unter anderem war der junge Mann in einen Getränkemarkt, ein Dönerlokal, einen Wohnwagen und verschiedene Geschäfte eingestiegen. Als er in die Wohnung einer älteren Dame einbrach, schlug diese ihn mit einem Pfefferspray in die Flucht. Innerhalb weniger Wochen kamen neun Einbrüche zusammen.