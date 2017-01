Urteil: Haftstrafe für die Lichtenfelser „Spuckerin“

Für zwei Jahre muss eine 47-jährige Lichtenfelserin ins Gefängnis. Das Urteil am Coburger Landgericht ist heute gefallen. Die Frau soll in über 30 Fällen Leute in Lichtenfels bespuckt, beschimpft und angeschrien haben. Auch vor ihrer blinden Nachbarin machte die Frau nicht Halt. Die Verurteilte soll die wehrlose Frau am Hals gepackt und gewürgt haben.

Weil die Vergehen aber nicht schwerwiegend genug für die Einweisung eine psychiatrische Klinik waren, muss die Frau nun ins Gefängnis. Der Richter legte der offenbar alkoholkranken Frau dennoch eine Therapie nahe.