Urteil im Ansbacher Totschlagsprozess möglich

Ansbach (dpa/lby) – Weil sie ihn verlassen wollte, soll er sie getötet haben: Der Totschlagsprozess gegen einen 25 Jahre alten Mann aus dem mittelfränkischen Lichtenau (Landkreis Ansbach) wird heute fortgesetzt. Möglicherweise gibt es auch schon die Plädoyers und das Urteil. Am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Ansbach am Montag hatte der Angeklagte angegeben, sich an die Tat im Mai 2016 nicht mehr erinnern zu können. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine 26 Jahre alte Frau erwürgt zu haben, weil diese sich von ihm trennen wollte. Nach dem Tod der Frau ging der Mann mit seiner damals fünf Jahre alten Tochter zu seinen Eltern und wartete dort auf die Polizei.