Urteil im KiTa-Prozess: Beide Angeklagte zu Geldstrafen verurteilt

Der Kita-Prozess vor dem Coburger Amtsgericht ist zu Ende – das Urteil ist gefallen. Beide Angeklagte sind schuldig gesprochen worden. Die Richterin hielt eine Geldstrafe für angemessen: Eine Angeklagte muss wegen Misshandlung Schutzbefohlener und Beihilfe in 6 Fällen der vorsätzlichen Körperverletzung 6000 Euro, die zweite wegen vorsätzlicher Körperverletzung in 6 Fällen 3000 bezahlen. Das Urteil ist im Sinne der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. Die beiden ehemaligen Mitarbeiterinnen einer Coburger Kindertagesstätte sollen Kinder unter anderem geschlagen und zum Essen gezwungen haben. Am ersten Verhandlungstag hatten beide die Vorwürfe abgestritten und von einem Komplott gegen sie gesprochen.