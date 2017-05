Urteil im Kreissägen-Prozess erwartet

München (dpa/lby) – Im Prozess um das Gewaltverbrechen mit einer Handkreissäge in einer Studenten-WG will das Landgericht München heute sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft für die damalige Freundin des Opfers gefordert. Die Anklagevertreterin gehe von heimtückischem Mord aus, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde. Die Verteidigerin der Angeklagten hatte hingegen auf Totschlag plädiert und eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren beantragt. Die 32-jährige Pädagogik-Studentin hatte vor Gericht gestanden, ihren damaligen Lebensgefährten Ende 2008 in Haar bei München beim Sexspiel mit der Handkreissäge getötet zu haben.