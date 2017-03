Urteil im Prozess gegen rechtsextreme «Oldschool Society»

München (dpa) – Im Terrorprozess gegen die rechtsextreme «Oldschool Society» wird heute das Urteil des Oberlandesgerichts München erwartet. Angeklagt sind drei Männer und eine Frau. Sie kommen aus Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Ziel seien Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte gewesen.

Die Bundesanwaltschaft forderte Haftstrafen zwischen viereinhalb und sieben Jahren. Sie geht davon aus, dass die Gruppe tatsächlich Anschläge plante. Zwei Mitglieder hätten dafür bereits illegale Feuerwerkskörper in Tschechien besorgt. Es habe sich keineswegs nur um Silvesterböller gehandelt, sondern um gefährlichen Sprengstoff.

Die Verteidiger hatten in ihren Plädoyers tatsächliche Anschlagspläne der Gruppierung angezweifelt und Freisprüche verlangt. Die vier Angeklagten hätten zwar über Gewalttaten gegen Flüchtlinge geredet. Darüber seien sie aber nicht hinaus gekommen. Der Anführer der Gruppe, «Präsident» Andreas H., lebte in Augsburg, «Vize» Markus W. und seine Freundin Denise G. in Sachsen, «Pressesprecher» Olaf G. in Bochum.