Urteil morgen: Bad Bernecker Messerstecher soll für sechs Jahre ins Gefängnis

Sechs Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft Bayreuth gegen einen 61-jährigen Mann, weil er bei einem Streit unter Autofahrerin in Bad Berneck letztes Jahr mit einem Messer auf einen Mann aus dem Landkreis Kulmbach eingestochen hatte.

Der Bundesgerichtshof hatte ein erstes Urteil in dem Fall kassiert. Die Bayreuther Richter hatten beim Täter keine Tötungsabsicht erkannt und ihn für zweieinhalb Jahre hinter Gitter geschickt. Den Bundesrichtern war das zu wenig. Wer mit einem Messer zusteche, müsse damit rechnen, dass sein Opfer sterben könne.

Der 61-jährige Angeklagte hatte im Streit seinem 36-jährigen Opfer sein Brotzeitmesser unter der Achsel in den Körper gestoßen.

Morgen soll das neue Urteil in dem Prozess fallen. Beim Opfer sind unterdessen die 7.500 Euro Schmerzensgeld aus dem ersten Urteil schon eingetroffen.