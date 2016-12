US-Regierung plant angeblich Sanktionen gegen Moskau

New York (dpa) – Der künftige US-Präsident Donald Trump will laut einem Zeitungsbericht den milliardenschweren Finanzinvestor (…)

Bericht: Trump will Finanzinvestor Icahn zum Berater machen

Neuer US-Botschafter in Israel will in Jerusalem arbeiten

Tel Aviv/Ramallah (dpa) – Der künftige US-Botschafter in Israel erwartet, dass die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem umzieht. (…)