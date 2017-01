US-Verteidigungsminister kommt zu Sicherheitskonferenz

Berlin (dpa) – Der frisch vereidigte US-Verteidigungsminister James Mattis nimmt Mitte Februar an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Das berichtet der «Spiegel» unter Berufung auf Angaben von Konferenzchef Wolfgang Ischinger. Daneben hätten 20 Senatoren und Kongressabgeordnete ihr Kommen zugesagt. Möglicherweise würden auch der designierte Außenminister Rex Tillerson, der am Tag zuvor zum G-20-Außenministertreffen in Bonn erwartet wird, und Vizepräsident Mike Pence in München dabei sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich den Angaben zufolge noch nicht endgültig festgelegt, ob sie teilnimmt. Die diesjährige Sicherheitskonferenz vom 17. bis 19. Februar wird nicht nur im Zeichen der weltweiten Krisenherde, sondern auch des Regierungswechsels in den USA stehen.