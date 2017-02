US-Vizepräsident: Regierung Trump steht fest zur Nato

München (dpa) – US-Vizepräsident Mike Pence hat für die Regierung von Donald Trump ein klares Bekenntnis zur Nato abgegeben.

«Heute versichere ich Ihnen im Namen von Präsident Trump: Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen fest zur Nato und werden unerschütterlich unsere Verpflichtungen für unsere transatlantische Allianz erfüllen», sagte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Kampf für internationale Zusammenarbeit aufgerufen. «Ich bin der festen Überzeugung, es lohnt sich, für die gemeinsamen multilateralen Strukturen zu kämpfen», sagte Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Kein Staat könne die Herausforderungen der Welt alleine bewältigen. Doch die internationalen Strukturen etwa der Europäischen Union seien nicht effizient genug. Man müsse sie stärker und krisenfester machen, sagte die CDU-Vorsitzende.

Ohne die USA wäre Europa nach Ansicht der Kanzlerin mit dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus überfordert. «Wir brauchen die militärische Kraft der Vereinigten Staaten von Amerika», so Merkel in München. Ihr sei aber genauso wichtig, dass bestimmte islamische Staaten miteinbezogen werden in diesen Kampf. Es müsse klar sein, dass nicht der Islam Ursache des Terrors sei, sondern ein fehlgeleiteter Islam.

Trotz aller Spannungen zwischen dem Westen und Russland warb Merkel für gute Beziehungen zu Moskau. Noch gebe es kein stabiles und dauerhaft gutes Verhältnis zu Russland. Russland sei aber ein Nachbar der Europäischen Union. Deshalb werde sie nicht nachlassen, «dafür zu werben, dass wir zu Russland ein gutes Verhältnis hinbekommen» – trotz unterschiedlicher Auffassungen in vielen Fragen. Beim Kampf gegen den islamistischen Terror etwa habe man «genau die gleichen Interessen».