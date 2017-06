Vandalen beim Mini-Cross-Team: 5.000 Euro Schaden auf Kulmbacher Vereinsgelände

Das war eine böse Attacke auf das Mini-Cross-Team in Kulmbach. Auf dem Vereinsgelände am Goldenen Feld in Kulmbach haben gestern Vandalen gehaust. An einer Verkaufsbude wurden Fenster, Türen und Scheiben eingeschlagen. Die Täter waren laut Polizei auch in den Räumlichkeiten des Vereins und haben Möbel rausgeworfen und versucht, die Schlössen von zwei Containern zu knacken. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Ob etwas geklaut worden ist, steht noch nicht fest. Hinweise auf die Randalierer jedenfalls erbittet die Kulmbacher Polizei.