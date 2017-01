vbw bereitet Flüchtlinge auf Arbeitsmarkt vor

München (dpa/lby) – Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft hat bislang etwa 2300 Flüchtlinge auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet. Davon sind nach Angaben des Arbeitgeberverbands etwa 30 Prozent in Arbeit, Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung vermittelt worden, wie vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt in München mitteilte. «Das ist ein gutes Ergebnis.»

Die Projekte der vbw sind Teil der Initiative «Ida» (Integration durch Ausbildung und Arbeit), die Staatsregierung, Agentur für Arbeit und Wirtschaftsverbände im Herbst 2015 vereinbart hatten. Ein Hauptbestandteil ist das Deutschlernen. «Die Sprache ist das A und O», sagte Brossardt. Daneben werden seit einem Jahr auch die Vorkenntnisse und Berufserfahrung der Flüchtlinge mit Hilfe von «Kompetenzchecks» dokumentiert, um sie besser vermitteln zu können

Eines von mehreren vbw-Projekten ist «BayernTurbo», das jugendliche Asylbewerber mit guter Vorbildung und hoher Bleibewahrscheinlichkeit in Lohn und Brot bringen soll. Im Februar 2016 starteten die ersten 340 Teilnehmer, von denen nach dem Abschluss des halbjährigen Programms 120 in Praktikum, Ausbildung oder Beschäftigung vermittelt wurden.

Bis 2019 wollen Arbeitsagentur und Wirtschaftsverbände im Rahmen der Ida-Projekte 60 000 Flüchtlinge erfolgreich in den bayerischen Arbeitsmarkt vermitteln.