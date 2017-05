Ver.di kämpft gegen verkaufsoffenene Sonntage: Beschwerde gegen Hofer Frühlingsmarkt

Jetzt hat es Hof getroffen. Ver.di beschwert sich bei der Regierung von Oberfranken gegen den verkaufsoffenen Sonntag am 21. Mai.

Ver.di macht seit Monaten mobil gegen verkaufsoffenen Sonntage und hat auch Kulmbach und Bayreuth im Visier. Hintergrund ist das Bayerische Ladenschlussgesetz, das jetzt genauer ausgelegt wird. Etwa einen Innenstadtflohmarkt, wie in Kulmbach als Deckmäntelchen um die Geschäfte geöffnet zu halten, oder eine Autoshow in Bayreuth oder eben ein Frühlingsmarkt – seien nicht Grund genug, kritisiert ver.di. Es müsse immer die Veranstaltung im Mittelpunkt stehen.

Ver.di fordert von der Regierung von Oberfranken solche verkaufsoffene Sonntage zu unterbinden.