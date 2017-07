Krumbach (dpa/lby) – Beim Brand einer Veranda und durch die Feuerschäden an dem Einfamilienhaus ist in Krumbach (Landkreis Günzburg) ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Veranda am frühen Morgen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer zog auch Türen, Fenster und Innenräume im Obergeschoss und Teile des Dachstuhls in Mitleidenschaft. Verletzt wurde niemand.