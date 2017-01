Verdächtige Substzanz: Weißes Pulver sorgt für Evakuierung des Coburger Gerichtsgebäudes

Das war der Aufreger gestern in Coburg. Ein Brief mit einem weißen Pulver darin in der Poststelle des Landgerichts hat für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Das Gebäude wurde sofort evakuiert und alle Türen und Briefkästen abgedichtet. Die neun Mitarbeiter der Poststelle wurden untersucht.

Um welche Substanz es sich bei dem Pulver handelt, ist noch nicht bekannt, da wird noch untersucht. Allerdings prüfen die Ermittler auch einen Zusammenhang mit ähnlichen Fällen am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und an Gerichten in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt war es Puderzucker, den ein Unbekannter in einen Brief gefüllt hatte. In Gera und in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern sind ebenfalls gestern Briefe aufgetaucht, aus denen weißes Pulver rieselte.