Verdächtige Telefonanrufe: Lichtenfelser Polizei warnt vor Betrügern

Zum Glück sind mittlerweile viele ältere Menschen sensibilisiert und tun das Richtige, wenn sie von Telefonbetrügern angerufen werden: Sie gehen nicht auf deren Forderungen ein und verständigen stattdessen die Polizei. So geschehen gestern in Lichtenfels. Dort rief gestern ein unbekannter Mann bei mindestens 14 älteren Menschen an und gab sich als vermeintlicher Polizeibeamter des Bundeskriminalamtes aus. Er sagte, eine rumänische Einbrecherbande sei festgenommen worden, bei der man die Personalien der Angerufenen gefunden hätte und er bräuchte Angaben über Wertgegenstände.

Die Lichtenfelser Polizei warnt vor Anrufen dieser Art. Einige gingen von der Rufnummer 09571 / 110 ab. Lassen Sie sich nicht täuschen und melden Sie derartige Anrufe der Polizei!