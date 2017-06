Verdächtiger in Haft: Nach dem Raubüberfall von Bayreuth kommen die Ermittlungen voran

Rund zwei Monate nach dem Überfall auf einen 88-jährigen Rentner in Bayreuth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft. Das Opfer war bei dem Überfall so schwer verletzt worden, dass es zwei Tage später im Krankenhaus starb.

Bei dem Überfall in Bayreuth am Roten Hügel am 12. April waren zahlreiche Schmuckstücke und Bargeld gestohlen worden. Markant war ein Notruf, der am selben Tag aus Crailsheim bei der Bayreuther Polizei eingegangen ist. Dieser Anruf ist auch in einer Aktenzeichen XY-Sendung zu hören gewesen, in der die Polizei bundesweit um Hinweise auf die Täter gebeten hatte.

Unterdessen wollen die Ermittler keine weiteren Details zu dem Festgenommenen bekannt geben. Weder zu seiner Herkunft noch zu seinem Alter gibt es Informationen – aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt.