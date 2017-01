Vereidigung: Klaus Löffler ist offiziell neuer Kronacher Landrat

Jetzt ist es offiziell: Klaus Löffler ist neuer Landrat des Landkreises Kronach. Er wurde heute (23.1.) vom dienstältesten Kreisrat Heinz Hausmann vereidigt und von der oberfränkischen Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz in sein Amt eingeführt. In seiner Amtszeit will sich Löffler unter anderem um die Sanierung der weiterführenden Schulen und der Kreisstraßen kümmern; außerdem das Ehrenamt in Vereinen und Verbänden unterstützen. Durch die Wahl zum Landrat hat Löffler sein Amt als Kreisrat verloren. Nachrücker ist Jonas Geissler.