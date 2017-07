Verein klagt gegen Freistaat wegen Verfassungsschutzbericht

München (dpa/lby) – Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof verhandelt heute über die Klage eines Vereins gegen den Freistaat Bayern wegen der Erwähnung im Verfassungsschutzbericht 2012. Dort heißt es, der Verein mit Sitz in Landshut verbreite in seinem Magazin «Umwelt & Aktiv» «unter dem Deckmantel des Umwelt- und Naturschutzes (…) rechtsextremistisches Gedankengut». Das Verwaltungsgericht in erster Instanz hatte der Klage weitgehend stattgegeben. Zwar lägen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen vor. Die Maßnahme sei aber nicht mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar. Der Freistaat legte Berufung ein.