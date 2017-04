Vergewaltigungen im Raum München: Verdächtiger gefasst

München (dpa/lby) – Die Polizei hat einen 27-Jährigen gefasst, der zwei Frauen in Rosenheim und in München vergewaltigt haben soll. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sitzt der Mann wegen versuchten Mordes in Haft. Er soll zunächst im November 2015 eine damals 29-Jährige in Rosenheim von hinten angegriffen und vergewaltigt haben. Nach Angaben der Ermittler schlug er im Dezember 2016 in München erneut zu: Im Englischen Garten soll er eine 45-Jährige niedergeschlagen und missbraucht haben. Die Frau wurde dabei so massiv verletzt, dass sie zwei Tage in einer Klinik behandelt werden musste. Ein DNA-Test hatte ergeben, dass beide Taten auf das Konto eines Täters gehen.