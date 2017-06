Verhandlung wird fortgesetzt: Noch kein Urteil im Messerstecherprozess

Einen überraschenden Verlauf hat am Freitag der Prozess wegen versuchten Mordes gegen eine 22-jährige Messerstecherin vor dem Bayreuther Landgericht genommen. Eigentlich war für Freitagvormittag schon das Urteil angekündigt. Das gab es aber nicht. Grund ist die Schilderung des letzten geladenen Zeugen. Der Nachbar aus Untersteinach gab vor Gericht an, er habe die Angeklagte in der Tatnacht völlig betrunken auf der Straße angetroffen, und sie mit in seine Wohnung genommen, wo sie mehrmals stürzte. Ein sinnvolles Gespräch sei aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes nicht möglich gewesen. Richter Michael Eckstein ordnete aufgrund dieser Aussage eine nochmalige Befragung des Sachverständigen sowie weiterer Zeugen an. Für das Urteil ist es unter anderem von Bedeutung, wie sehr die Frau zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert war. Die Verhandlung wird am 27. Juni fortgesetzt.