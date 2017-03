Verhandlungen ab heute: Jetzt gibt’s Gesprächsbereitschaft beim Nordbayerischen Kurier

Resolution: Bayreuther SPD will Mitarbeiter des Nordbayerischen Kurier unterstützen

Der Kampf um Arbeitsplätze und Abfindungen beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth wird mit immer härteren Bandagen geführt. Die (…)

Vierter Streik-Tag heute beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth. Der Arbeitgeber rühre sich nicht und gehe kein Stück auf die (…)

Drohende Stellenstreichungen: Streik beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth

Wichtige Entscheidungen: Landessynode tagt in Coburg

Tag zwei der evangelischen Landessynode in Coburg. Bis Donnerstag tagt das Kirchenparlament der evangelischen Kirche in Bayern in der (…)