Verheerender Brand: sieben Verletzte in Helmbrechts

Ein Heizkörper in einem Zimmer soll die Ursache für einen schweren Brand am Sonntag Vormittag in einem Haus in Helmbrechts gewesen sein. Sieben Bewohner wurden teils schwer verletzt, eine 34-jährige Frau schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Und das hätte noch schlimmer ausgehen können. Ein Feuerwehrmann, der zufällig in der Nähe war, rettete zwei Kinder über eine Haushaltsleiter, die er von außen an ein Fenster stellte. Die Feuerwehr brachte dann noch zwei Frauen und zwei Jugendliche über die Leiter in Sicherheit. Ein Frau in der Wohnung war bereits bewusstlos, sie hat eine schwere Rauchvergiftung erlitten und wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Die anderen sechs Bewohner erlitten bei dem Brand leichte Rauchgasvergiftungen. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro.