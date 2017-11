Verkaufsoffener Sonntag : Coburg und Bayreuth laden zum Shoppen ein

Kulmbach war vergangenen Sonntag dran, In Bayreuth ist heute verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte dürfen von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Im Gegensatz zum ersten verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr dürfen diesmal auch Warenhäuser außerhalb des Stadtzentrums öffnen. Am Markplatz lockt zusätzlich jedoch der Martinimarkt.

Und auch in Coburg ist heute verkaufsoffen. Dort steht der Sonntag unter dem Motto „Coburg Gans International“. Von 13 bis 18 Uhr sind nicht nur viele Geschäfte geöffnet, die Händler bieten ihren Kunden auch besondere Aktionen an. Die Coburger Narrhalla verlost Gänse für einen guten Zweck, und auf dem Marktplatz können Sie internationale Spezialitäten kaufen. Noch bis einschließlich Sonntag findet außerdem auf dem Albertsplatz ein französischer Gourmet-Markt statt. Wer am Sonntag zum Einkaufen nach Coburg kommt, kann auf dem Anger oder in den Parkhäusern kostenlos parken.