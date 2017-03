Jetzt ist es wirklich offiziell: der verkaufsoffene Sonntag in Bayreuth am kommenden Sonntag findet statt – und zwar mit Rotmaincenter und Schuh Mücke. Im Vorfeld gab es zwischen der Stadt und der Gewerkschaft Verdi einige Auseinandersetzungen. Die Gewerkschaft forderte, dass das Rotmaincenter und Schuh Mücke nicht an der Veranstaltung teilnehmen, da sie nicht zum Einzugsbereich der Innenstadt gehörten. Die Klage blieb jedoch aus, weil dafür nicht mehr genug Zeit war.