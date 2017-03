Folgenschwerer Verkehrsunfall heute Mittag auf der A9 bei Marktschorgast. So viel wie jetzt bekannt ist, hatte beim Einfädeln auf die Autobahn ein Autofahrer einen Fehler gemacht, dabei ein anderes Auto übersehen. Im Anschluss krachten weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle. Beteiligt waren fünf Autos und ein LKW, so die Einsatzzentrale. Zwei Personen wurden mittelschwer, drei weitere leicht verletzt. In Fahrtrichtung Süden kommt es auf der A9 bei Marktschorgast aktuell zu Behinderungen.