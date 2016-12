Verkehrsunfall bei Redwitz: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B173 bei Redwitz im Landkreis Lichtenfels sind drei Personen verletzt worden. Ein VW-Fahrer war auf der Straße Richtung Lichtenfels unterwegs. Ein anderes Auto war auf der Gegenfahrbahn und wollte an der Kreuzung nach Redwitz abbiegen. Beim Abbiege-Vorgang krachten die Fahrzeuge ineinander. Dadurch entstand Totalschaden an beiden Autos, der auf rund 50.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrer gaben an, dass ihre Ampel jeweils grün zeigte. Die Polizei Lichtenfels sucht jetzt Zeugen des Unfalls.