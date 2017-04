Verlagerung nach Tschechien: LOEWE will Sortiment vergrößern

Loewe richtet den Blick nach Tschechien – Wie der fränkische Tag berichtet, verlagert der Kronacher TV-Hersteller einen Teil der Produktion in das Nachbarland. Als Grund für die Teil-Verlagerung nennt das Unternehmen das Ziel, das Sortiment weiter wachsen lassen zu wollen. Die Produktion im Ausland ist Teil einer Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen Hi-Sense. Beeinträchtigungen für das Stammwerk in der Cranach-Stadt soll es laut einem Unternehmenssprecher keine geben. Weder an der Fertigung noch an der Mitarbeiterzahl soll sich etwas ändern, heißt es aus Kronach.