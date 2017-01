Pfronten (dpa/lby) – Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Pfronten im Allgäu ist eine 65-jährige Frau verletzt worden. Sie erlitt eine Rauchvergiftung und kam in eine Klinik. Eine 90 Jahre alte Bewohnerin wurde in den Nachtstunden noch vermisst, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brach die Suche nach ihr wegen des heftigen Brandes ab. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 120 Mann im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.