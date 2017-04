Verletzter nach Gasexplosion in Autofabrik gestorben

Ergolding (dpa/lby) – Nach der Gasexplosion in einer Autofabrik im niederbayerischen Ergolding (Landkreis Landshut) ist einer der beiden verletzten Mitarbeiter gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag der 21-Jährige aus dem Landkreis Passau am Donnerstagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Sein 48 Jahre alter Kollege hingegen sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Unfall hatte sich am Montag ereignet. Die beiden Männer arbeiteten an einer Gasflasche, die explodierte. Der Grund ist nach wie vor unklar.