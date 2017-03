Verliehener Ingolstadt-Fußballer Kachunga verkauft

Ingolstadt (dpa) – Elias Kachunga wird im Sommer nicht zum FC Ingolstadt zurückkehren. Der aktuell an Huddersfield Town verliehene Stürmer bleibt stattdessen in England, weil der Fußball-Zweitligist eine Kaufoption für den 24-Jährige zog. Das gab der oberbayerische Bundesligist am Mittwoch bekannt. Wie Huddersfield mitteilte, zahlt der Verein 1,3 Millionen Euro für Kachunga, der einen Vertrag bis 2020 unterschrieb, an den FCI.

«Wir freuen uns für Elias Kachunga, dass ihm der Wechsel offensichtlich gut getan hat», wurde Ingolstadts Sportdirektor Thomas Linke zitiert. «Es ist schön zu sehen, dass das Leihgeschäft die Früchte trägt, die sich alle Beteiligten, damals gewünscht haben.»

Kachunga war im Sommer 2015 aus Paderborn nach Ingolstadt gekommen, konnte sich in der Bundesliga-Premierensaison der Schanzer aber nicht durchsetzen. Er brachte es auf nur zehn Partien ohne Torerfolg. Ohne Aussicht auf eine neue Chance wurde er vor der laufenden Saison dann in die zweite englische Liga verliehen. Bei Huddersfield mit dem deutschen Trainer David Wagner ist Kachunga Stammspieler, erzielte in dieser Spielzeit schon zehn Tore und kämpft um den Aufstieg in die Premier League.