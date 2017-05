Vermisstensuche bei Mainleus/Danndorf: Jakob Engerer bleibt verschwunden

Bei Danndorf hat die Kulmbacher Polizei gestern noch einmal eine Suchaktion nach Jakob Engerer aus Bayreuth gestartet. Der 33-Jährige wird seit 9. Mai vermisst. Vergangene Woche hat man bei Danndorf seinen blauen VW-Golf gefunden. Handy und Geldbeutel lagen darin.

Eine erste Suchaktion letzte Woche hat nichts gebracht. Gestern haben sechs Stunden lang Leichenspürhunde das Gebiet bei Danndorf noch einmal abgesucht. Laut Polizei, um den schlimmsten Fall auszuschließen. Auch diesmal gibt es kein Ergebnis.

Stattdessen gibt es diverse Zeugen, so hat es die Polizei gegenüber Radio Plassenburg bestätigt, die Jakob Engerer vergangene Woche in Burgkunstadt und auch in Lichtenfels gesehen haben wollen und sich sehr sicher sind.Rätselhaft bleibt, wie der 33-Jährige ohne Geldbeutel und Handy klar kommt und wo er sich aufhält.Die Beschreibung:Jakob Engerer ist mit zwei Metern auffallende groß, hat kurze hellbraune Haare und eine athletischer Figur. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle.