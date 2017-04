Vermisster aus Klinik tot aufgefunden

Bayreuth (dpa/lby) – Ein Fußgänger hat in Bayreuth die Leiche eines Mannes gefunden. Der 79-Jährige war zuvor aus dem Klinikum Bayreuth verschwunden, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Seit Freitagmorgen suchte die Polizei bereits mit Hubschraubern und Suchhunden nach dem Mann. Der Passant fand ihn schließlich am Abend in einem Waldstück nahe dem Krankenhaus.

Genaue Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen waren. Am wahrscheinlichsten sei es, dass der Mann verunglückt ist. Hinweise auf Fremdverschulden lagen der Polizei nicht vor.