Vermisster Mann: 40-Jähriger Sonneberger soll sich in Kronach aufhalten

Seit Samstag Abend sucht die Polizei in und um Kronach einem 40-jährigen Mann aus dem Thüringischen Landkreis Sonneberg. Jörg Pfister befindet sich nach Angaben seiner Angehörigen in einem psychischen Ausnahmezustand.

Freitag Vormittag war er noch in der Straße vor dem Amtsgericht in Kronach, seither fehlt von ihm jede Spur. Sein Auto hat man in der Oberen Stadt in Kronach gefunden. 150 Mann von Feuerwehr, BRK und Polizei haben am Samstag bis in die Morgenstunden in Kronach nach ihm gesucht, besonders rund um die Veste Rosenberg und mit Booten auf der Haßlach und der Kronach.

Bisher ohne Erfolg.

Die Beschreibung:

Jörg Pfister ist 40 Jahre alt, 1 Meter 80 groß und schlank. Er ist Brillenträger. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jeans, einem blauen Sweatshirt und einer dunklen Jacke. Hinweise auf den vermissten Mann bitte an die nächste Polizeidienststelle.