Verschoben: neue Tagespflege im Kronacher Turnerheim öffnet im August

Die neue Tagespflege im Turnerheim der Turnerschaft Kronach nimmt Formen an. Doch: Die Arbeiten sind im Verzug. Der gesamte Bau hat sich zeitlich nun etwas nach hinten verschoben. So werden beispielsweise die Gartenanlagen umfangreicher ausgebaut als ursprünglich geplant. Man habe sich mit Details beschäftigt, die im Vorfeld noch nicht zu sehen waren, so der Geschäftsführer der Häuslichen Kranken- und Altenpflege Elisabeth Foidl, Matthias Foidl. Nun soll die Eröffnung statt im Juli, erst im August stattfinden.