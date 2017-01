Verstärkung fürs THW: In Kulmbach gibt’s bald eine Minigruppe

Sie helfen zum Beispiel bei Unfällen oder Bränden, aber auch bei Veranstaltungen – die Mitglieder des THW. Sie werden in Zukunft verstärkt, denn eine neue Verordnung lässt ab sofort auch Kinder ab sechs Jahren zu. Sechs- bis Neunjährige bilden auch beim Kulmbacher THW ab sofort die sogenannte Minigruppe. Sie helfen nicht direkt bei Einsätzen mit; ihnen soll das THW eher schmackhaft gemacht werden. Zeltlager, kreative Workshops oder sportliche Wettkämpfe sollen die Kinder in ihrer sozialen und persönlichen Entwicklung stärken.

Am kommenden Donnerstag (12. Januar) bietet das Kulmbacher THW einen Kennenlernen-Nachmittag mit Besichtigung an. Los geht’s um 17 Uhr in der THW-Unterkunft in der von-Linde-Straße 15.