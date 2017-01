Versuchte Tötung: Mann verletzte sich selbst

Nürnberg (dpa/lby) – Erst wurde nach einem Täter gesucht – nun ist klar, dass sich ein Mann in der Silvesternacht selbst verletzte. Der 40-Jährige wurde am Samstag in Nürnberg mit schweren Schnittverletzungen am Hals und stark blutend von Passanten gefunden, die die Beamten und Rettungskräfte alarmierten. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch sagte der Verletzte, Unbekannte hätten ihn niedergestochen. Er schwebte zunächst in Lebensgefahr und konnte erst am Dienstag von der Polizei vernommen wurde. Dabei gab der wohl psychisch angeschlagene 40-Jährige zu, sich selbst verletzt zu haben. Er bleibt zunächst für weitere Betreuung im Krankenhaus und muss sich nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat verantworten.